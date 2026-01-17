Sieg gegen Leverkusen! Ilzers Hoffenheim jetzt auf Rang drei

Die TSG Hoffenheim kann Bayer 04 Leverkusen am 18. Spieltag der Deutschen Bundesliga knapp mit 1:0 besiegen.

Die Führung für das Team von Cheftrainer Christian Ilzer (Alexander Prass spielt bis zur 79. Minute) fällt früh: Wouter Burger trifft per direktem Freistoß aus fast 30 Metern, Leverkusen-Torhüter Mark Flekken schaut bei der Aktion nicht gut aus (9.). In weiterer Folge haben die Gäste zwar mehr vom Spiel, wirken aber nicht wirklich gefährlich.

Flekken verletzt sich

Nach der Pause hat Hoffenheim Möglichkeiten auf den zweiten Treffer, Burger prüft Flekken (51.), der Torhüter pariert wenig später erneut im gleichen Duell (verletzt sich dabei aber und wird von Ex-Salzburg-Torhüter Janis Blaswich ersetzt), den Nachschuss jagt Prass über das Tor (52.).

Es geht munter weiter, Patrik Schick verpasst den Ausgleich, bringt einen Abpraller aus drei Metern nicht im Tor unter (68.). Tim Lemperle und Andrej Kramaric scheitern auf der Gegenseite in Minute 78 an Blaswich und Co.

In der Tabelle klettert die TSG Hoffenheim zumindest vorübergehend auf Rang drei, hat nun 33 Punkte auf dem Konto. Leverkusen ist mit 29 Punkten nur auf Rang sechs.