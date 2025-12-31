ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

Wer war im Jahr 2025 eigentlich der schnellste Fußballer weltweit?

Dieser Frage hat sich "Gradient Sport" angenommen und die Top 10 nach ihrer maximalen Geschwindigkeit gerankt.

Ganz oben thront mit Oluwaseun Adewumi überraschend ein ÖFB-Kicker, der aktuell bei Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League unter Vertrag steht. Der 20-jährige Wiener überzeugte mit einem "Max Speed" von 36,7 km/h.

Kelly N'Mai (36,3 km/h) und Jack Currie (36,3 km/h) komplettieren das Stockerl.

Ex-Sturm-Angreifer unter den Top 10

Auf Platz acht findet sich mit Emanuel Emegha auch ein ehemaliger Stürmer des SK Sturm Graz (36,0 km/h).

Zusatzinfo: Der "Max Speed" ist der Durchschnitt der fünf schnellsten Sprints aus fünf verschiedenen Spielen aus dem Jahr 2025.

Das sind die Top 10 der schnellsten Kicker 2025: