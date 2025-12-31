NEWS

ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

"Gradient Sport" hat die schnellsten Spieler des Jahres 2025 gerankt. Auf Platz eins findet sich überraschenderweise ein Österreicher.

ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer war im Jahr 2025 eigentlich der schnellste Fußballer weltweit?

Dieser Frage hat sich "Gradient Sport" angenommen und die Top 10 nach ihrer maximalen Geschwindigkeit gerankt.

Ganz oben thront mit Oluwaseun Adewumi überraschend ein ÖFB-Kicker, der aktuell bei Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League unter Vertrag steht. Der 20-jährige Wiener überzeugte mit einem "Max Speed" von 36,7 km/h.

Kelly N'Mai (36,3 km/h) und Jack Currie (36,3 km/h) komplettieren das Stockerl.

Ex-Sturm-Angreifer unter den Top 10

Auf Platz acht findet sich mit Emanuel Emegha auch ein ehemaliger Stürmer des SK Sturm Graz (36,0 km/h).

Zusatzinfo: Der "Max Speed" ist der Durchschnitt der fünf schnellsten Sprints aus fünf verschiedenen Spielen aus dem Jahr 2025.

Das sind die Top 10 der schnellsten Kicker 2025:

Mehr zum Thema

Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

International
Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten

Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten

La Liga
6
Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025

Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025

Fußball
5
Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Deutsche Bundesliga
6
Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Deutsche Bundesliga
Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa im Top-Spiel

Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa im Top-Spiel

Premier League
2
Crystal Palace: Rekordtransfer für Glasner

Crystal Palace: Rekordtransfer für Glasner

Premier League
9
Kommentare

Kommentare

Oluwaseun Adewumi Emanuel Emegha Fußball International Fußball Sonstiges (Fußball)