Last minute! Can schießt Dortmund zu Sieg über St. Pauli

Borussia Dortmund schlägt den FC St. Pauli am 18. Spieltag der Deutschen Bundesliga mit 3:2.

Der BVB (ohne den mit Wadenproblemen kämpfenden Marcel Sabitzer) wird seiner Favoritenrolle lange nicht wirklich gerecht, St. Pauli spielt gut mit. Nach 13 Minuten rettet Wahl für den geschlagenen St.-Pauli-Keeper Vasilj auf der Linie, auf der Gegenseite pariert Kobel aus kurzer Distanz gegen Pereira. Die Führung für Dortmund fällt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Julian Brandt kann nach Vorlage von Karim Adeyemi zum 1:0 einschieben (45+1).

Nach der Pause trifft Adeyemi selbst zum 2:0. Auch er hat das leere Tor vor sich, wird von Fabio Silva mustergültig bedient (54.). Den Hamburgern gelingt aber der Anschlusstreffer, nach einer Ecke köpft James Sands den Ball zum 2:1 ins lange Eck (62.). Ein Standard beschert St. Pauli auch das 2:2: Einen Freistoß von Eric Smith verlängert Ricky-Jade Jones per Volley ins Tor (72.).

Vieles deutet auf einen Punktgewinn St. Paulis hin - in der Nachspielzeit gibt es aber nach VAR-Check Elfmeter für Dortmund nach einem Foulspiel von Jones. Vasilj hat die richtige Ecke, kann das 3:2 von Emre Can aber nicht verhindern.

Während der BVB mit nunmehr 39 Punkten Rang zwei absichert, steht St. Pauli mit zwölf Punkten am Tabellenende.

Wimmer und Honsak mit Remis

Der VfL Wolfsburg (Patrick Wimmer spielt durch) trennt sich mit 1:1 vom 1. FC Heidenheim mit Mathias Honsak (bis zur 90. Minute am Platz).

Adrian Beck bringt Heidenheim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung, nach einer Ecke gleicht Moritz Jenz via Innenpfosten per Kopf aus (80.). Heidenheim ist damit auf Platz 17, Wolfsburg rutscht auf den zwölften Tabellenrang ab.

Köln siegt wieder dank Ache

Ein Doppelpack von Ragnar Ache beschert dem 1. FC Köln einen 2:1-Sieg gegen Mainz.

Für die Kölner ist es der erste Sieg seit acht Spielen. Ache trifft in den Minuten 57 (per Kopf) und 85 (etwas glücklich, nachdem er nach einer Ecke angeköpft wird) und dreht damit die Mainzer Führung durch Stefan Bell (29.). Florian Kainz kommt bei den Gastgebern nicht zum Einsatz, bei den Gästen (die nun am Tabellenende stehen) fehlen Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig verletzungsbedingt.

Keine Tore gibt es zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach. Kevin Stöger kommt bei den Gästen zu keinem Einsatz. Während Gladbach mit 20 Punkten auf Rang elf steht, ist der HSV mit drei Punkten weniger 14.