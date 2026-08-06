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Jaissle-Erbe: Weltmeistertrainer lehnt Saudi-Offerte ab

Der amtierende Sieger der asiatischen Champions League kassiert offenbar die nächste Absage.

Jaissle-Erbe: Weltmeistertrainer lehnt Saudi-Offerte ab Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Newcastle United stellte mit Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle einen neuen Übungsleiter vor.

Der Deutsche hinterlässt bei seinem saudischen Ex-Klub Al Ahli nach zwei Siegen in der asiatischen Champions League ein erfolgreiches Erbe.

Die nächste Absage

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Arne Slot und Ole Werner sollen nicht zur Verfügung stehen.

Laut "RMC" gibt es jetzt die nächste Absage. Dem Medium zufolge probierte es der Klub bei Didier Deschamps. Der Weltmeistertrainer von 2018 (mit Frankreich) hat nach seinem Aus bei Frankreich aber offenbar kein Interesse an der Nachfolge von Matthias Jaissle.

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