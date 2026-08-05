Unterschrieben: Matthias Jaissle wechselt für 11 Millionen Euro

Matthias Jaissle ist neuer Trainer von Newcastle United.

Der Deutsche erhält beim Premier-League-Verein einen Vierjahresvertrag.

Der 38-Jährige, der sich über die Salzburg-Akademie, Liefering und Red Bull Salzburg ins Scheinwerferlicht gecoacht hat, beerbt bei den "Magpies" Eddie Howe.

Zuletzt war Jaissle drei Jahre lang Trainer in Saudi-Arabien bei Al-Ahli. Den Verein führte er unter anderem zu zwei AFC-Champions-League-Titeln in Serie. Auch Newcastle steht in Mehrheitsbesitz des saudischen Staatsfonds PIF.

Umsonst hat ihn Al-Ahli jedoch nicht hergegeben: Laut Transferreporter Fabrizio Romano fließt eine Ablöse in Höhe von 11 Millionen Euro.

Jaissle: "Unglaublich attraktiver Ort"

"Es ist eine unglaubliche Ehre, Trainer von Newcastle United zu werden. Dies ist einer der größten Vereine im europäischen Fußball mit einer einzigartigen Geschichte, Identität und Fangemeinde und ich freue mich darauf, diese Leidenschaft und Verbundenheit hautnah zu erleben", so Jaissle in einem ersten Statement.

"Wenn Newcastle United auf einen zukommt, wird man aufmerksam. Der Ehrgeiz des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Chancen machten dies zu einem unglaublich attraktiven Ort", sagt der Deutsche.

Es sei ein spannendes Projekt: "Es gibt eine klare Vision, eine starke Führung und eine außergewöhnliche Grundlage, auf der wir aufbauen können. (…) Ich glaube, dass in diesem Kader und im gesamten Fußballverein enormes Potenzial steckt."