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Nächster Rekord für Lionel Messi

Im nordamerikanischen Leagues Cup schnürt der 39-Jährige einen Doppelpack und stellt dabei eine neue Bestmarke auf.

Nächster Rekord für Lionel Messi Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lionel Messi stellt den nächsten Rekord auf!

Mit einem Doppelpack beim 4:2-Sieg von Inter Miami über Atletico San Luis (Mexiko) im nordamerikanischen Leagues Cup darf sich der 39-Jährige über eine neue Bestmarke freuen.

Damit hält Messi nun bei 14 Treffern, was ihn zum Rekordtorschützen des Bewerbs, den er 2023 mit Inter Miami gewonnen hat, macht.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Jadon Sancho (26)

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