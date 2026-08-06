Nächster Rekord für Lionel Messi

Lionel Messi stellt den nächsten Rekord auf!

Mit einem Doppelpack beim 4:2-Sieg von Inter Miami über Atletico San Luis (Mexiko) im nordamerikanischen Leagues Cup darf sich der 39-Jährige über eine neue Bestmarke freuen.

Damit hält Messi nun bei 14 Treffern, was ihn zum Rekordtorschützen des Bewerbs, den er 2023 mit Inter Miami gewonnen hat, macht.