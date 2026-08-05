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Nach Afrika-Cup-Eklat: Sperre gegen Eto'o aufgehoben

Der ehemalige Top-Stürmer sorgte nach der Niederlage gegen Marokko für Aufsehen, nun gibt es eine Wende in dem Fall.

Nach Afrika-Cup-Eklat: Sperre gegen Eto'o aufgehoben Foto: © IMAGO / Shengolpixs
Textquelle: © APA
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Das Berufungsgericht des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF hat die Sperre gegen Kameruns Ex-Weltklassestürmer und heutigen Verbandspräsidenten Samuel Eto'o aufgehoben.

Das teilt der kamerunische Verband Fecafoot mit.

Eto'o war nach Vorfällen beim Ausscheiden im Viertelfinale des Afrika Cups zunächst zu einer Sperre von vier Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dollar verurteilt worden.

Wütende Gesten

Eto'o hatte beim 0:2 gegen Gastgeber Marokko wütende Gesten in Richtung seines marokkanischen Gegenübers Fouzi Lekjaa gemacht, während CAF-Präsident Patrice Motsepe in der Nähe saß.

Fair-Play-Verstoß: Ex-Starstürmer bei Afrika-Cup gesperrt >>>

Es war nicht das erste Mal, dass Eto'o für Negativschlagzeilen als Funktionär sorgte. Nach einem Spiel bei der U20-WM der Frauen im September 2024 war der einstige Stürmer wegen Fehlverhaltens zu einer Sperre von einem halben Jahr verurteilt worden.

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