Ex-Salzburg-Coach lehnt Saudi-Offerte ab - Klub will ihn halten

Matthias Jaissle gelang mit Al-Ahli in den letzten beiden Saisons der Titelgewinn in der asiatischen Champions League.

Sein Vertrag läuft nur mehr eine Saison. Entsprechend will der Klub mit ihm verlängern.

Das Prozedere gestaltet sich aber schwierig. Darüber berichten mehrere saudische Medien.

Der Klub bestehe nämlich auf eine Klausel, demnach könne man für sechs Monatsgehälter den bis 2029 laufenden Vertrag aufkündigen.

Jaissle offenbar kein Fan der Klausel

Das gefalle Jaissle demnach aber überhaupt nicht, die erste Offerte habe der Deutsche zurückgewiesen. Dem Bericht zufolge soll Jaissles neuer Vertrag über drei Jahre mehr als 150 Millionen Saudi-Riyal wert sein (ca. 35 Millionen Euro). Diese hohe Summe will der Klub absichern.

Eine Einigung könne es dennoch geben. Jaissle sei von einer Verlängerung nicht abgeneigt. 2029 würde es für Al-Ahli zur FIFA Klub-WM gehen.

In Saudi-Arabien ist der Tiroler Alexander Hauser sein Co-Trainer.