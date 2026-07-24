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Ex-Bayern-Goalie folgt Thomas Letsch als Coach in die Wüste

Nach Alexander Zickler kommt der nächste Ex-Bayern-Spieler ins Trainerteam des ehemaligen Salzburg-Coachs.

Ex-Bayern-Goalie folgt Thomas Letsch als Coach in die Wüste Foto: © IMAGO / Passion2Press
Textquelle: © LAOLA1
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Thomas Letsch hat vor Kurzem sein Traineramt bei Al-Shabab FC in Saudi-Arabien übernommen.

Der Ex-Salzburg-Coach hat Kai Hesse aus der Mozartstadt mitgenommen. Mit Alexander Zickler unterstützt ihn weiters ein Mann, den er aus Akademie-Zeiten kennt.

Neben Zickler steht nun ein weiterer Ex-Bayern-Profi im Team Letsch. Uwe Gospodarek wird Tormanntrainer. Der 52-Jährige stand neun Mal im Tor des deutschen Rekordmeisters, lief 71 Mal für die Amateure des Klubs auf.

War zuletzt in Köln

Später stand er für Bochum, Kaiserslautern, Jahn Regensburg, Wacker Burghausen, Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 zwischen den Pfosten.

Insgesamt kam er auf 71 Einsätze in der Deutschen Bundesliga und 156 Auftritte in der 2. Deutschen Bundesliga.

Zuletzt arbeitete er zwischen 2021 und 2024 als Tormanntrainer beim 1. FC Köln, davor war der VfB Stuttgart sein Arbeitgeber (2019-2021). In der Bayern-Jugend assistierte er in der Vergangenheit Ex-Altach-Coach Miroslav Klose.

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