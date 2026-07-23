Bald 41: Luka Modric trifft Zukunftsentscheidung

Luka Modric will auch mit fast 41 Jahren die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen.

Der Kroate verlängert seinen Vertrag bei AC Milan um ein weiteres Jahr bis 2027. Damit könnte er auch der älteste Feldspieler der Serie A werden.

Kann Ibrahimovic einholen

Den bisherigen Rekord hält Zlatan Ibrahimovic, der bei seinem letzten Spiel 41 Jahre und fünf Monate alt war. Modric feiert am 9. September seinen 41. Geburtstag.

Generell der älteste Spieler war Marco Ballotta. Der ehemalige Keeper von Lazio war bei seinem letzten Spiel über 44 Jahre alt.

Modric wechselte erst vergangenen Sommer nach 13 Jahren bei Real Madrid in die Mode-Metropole. Vergangene Saison absolvierte er 37 Spiele, wobei ihm zwei Tore und drei Assists gelangen.