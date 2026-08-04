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Muss Ex-Salzburg-Co einen Star an Leverkusen abgeben?

Bayer 04 Leverkusen arbeitet an einer Rückholaktion eines Ex-Spielers.

Muss Ex-Salzburg-Co einen Star an Leverkusen abgeben? Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Die Trainerkarriere des Jens Wissing ging in der abgelaufenen Saison steil bergauf. Startete der Deutsche als Co von Thomas Letsch beim FC Red Bull Salzburg, so beendete er die Saison mit dem sensationellen Titelgewinn des AFC-Cups mit Gamba Osaka.

Im Endspiel besiegte man Al Nassr und Cristiano Ronaldo. Der 38-Jährige hat mittlerweile den saudischen Topklub Al-Ittihad übernommen.

Leverkusen plant Rückholaktion

Jetzt droht ihm gleich der Abgang eines Starspielers. Laut "kicker" will nämlich Leverkusen Ex-Spieler Moussa Diabay (27) zurück unters Bayer-Kreuz holen.

Der Flügelspieler wechselte 2023 für 55 Millionen Euro von Leverkusen zu Aston Villa, Al Ittihad verpflichtete ihn ein Jahr später für 60 Millionen Euro.

Auch Inter interessiert

Bayer habe bereits konkrete Gespräche geführt. Inter Mailand und Benfica gelten als weitere Interessenten.

Der Franzose steht bei seinem Klub noch drei Jahre unter Vertrag. Ein Transfer dürfte nur über dem Marktwert (aktuell: 25 Millionen Euro) realisierbar sein.

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