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Fix! Barcelona verleiht ter Stegen

Den ehemaligen Stammtorwart des FC Barcelona zieht es zu Ajax Amsterdam.

Fix! Barcelona verleiht ter Stegen Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Marc-André ter Stegen wechselt auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam. Der 34-jährige Deutsche wurde letzten Sommer von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona aussortiert.

In der Rückrunde war ter Stegen an den FC Girona ausgeliehen. Dort kam er allerdings nur auf zwei Einsätze. Nun soll der Routinier Ajax Stabilität liefern.

Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in der man 5. in der Eredivisie wurde, will man heuer wieder weiter vorne angreifen.

Verletzungen als Hauptproblem

Grund der Ausbootung von Hansi Flick waren vor allem die Verletzungen von Ter Stegen. In die Saison 2024/25 ging der Deutsche als Kapitän, verletzte sich aber an der Patellasehne und machte nur acht Spiele von Anfang an.

Letzte Saison verpasste der ehemalige Nationaltorwart Deutschlands die gesamte Hinrunde. Bei seiner Leihstation Girona verletzte ter Stegen sich nach zwei Spieltagen und fehlte die gesamte Rückrunde.

Beim Rekordmeister der Niederlande will er wieder zu alter Form zurückfinden.

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