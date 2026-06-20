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Security ließ Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier

Spaniens Spieler bekamen einen Tag frei - bei der Rückkehr wurde Borja Iglesias plötzlich der Einlass ins Team-Quartier verwehrt.

Security ließ Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier Foto: © IMAGO / PGS Photo Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem 0:0 gegen Kap Verde legte die spanische Nationalmannschaft einen Fehlstart in die Fußball-WM 2026 hin.

Auch abseits des Rasens läuft nicht alles glatt für die "Furia Roja" - oder zumindest für einen Spieler.

Gemeint ist Borja Iglesias, der zuletzt genauso wie seine Teamkollegen einen freien Tag bekam, bei der Rückkehr ins WM-Quartier in Chattanooga aber plötzlich von der Security den Zutritt verweigert bekam.

Die Erklärung des Celta-Vigo-Stürmers, Spieler des spanischen WM-Kaders zu sein, half laut "El Chiringuito TV" nichts.

Betreuer musste eingreifen

Schließlich benötigte es die Hilfe aus dem Betreuerstab. Erst als ein Mitglied des Trainerteams Iglesias' Identität bestätigte, durfte der Stürmer das Team-Quartier betreten.

Beim Unentschieden gegen Kap Verde stand der routinierte Iglesias nicht auf dem Platz. Insgesamt bestritt der 33-jährige Angreifer bislang acht Länderspiele für das spanische Nationalteam.

Womöglich folgt bereits am Sonntag das nächste. Spanien bekommt es im zweiten WM-Gruppenspiel mit Saudi-Arabien zu tun (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker).

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