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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Schweden

WM 2026 heute live: Wo läuft Niederlande gegen Schweden am Samstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Schweden Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Niederlande gegen Schweden (Samstag, ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs. Curaçao

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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