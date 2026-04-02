NEWS

Nächste WM verpasst: Italien zieht erste Konsequenzen

Der Präsident des italienischen Verbands tritt zwei Tage nach dem verlorenen WM-Playoff zurück.

Nächste WM verpasst: Italien zieht erste Konsequenzen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das neuerliche Verpassen der Weltmeisterschaft führt zum ersten Rücktritt bei Italien.

Verbandspräsident Gabriele Gravina tritt zwei Tage nach dem Scheitern im WM-Playoff zurück. Das verkündet der Verband (FIGC) am Donnerstag nach einer Präsidiums-Sondersitzung.

Der 72-Jährige übernahm die Position im Oktober 2018. Parallel ist Gravina noch UEFA-Vizepräsident. Neuwahlen sollen im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung am 22. Juni stattfinden.

Mehr zum Thema

Real-Gerüchte: 121-Millionen-Mann "mag Madrid sehr"

Real-Gerüchte: 121-Millionen-Mann "mag Madrid sehr"

Premier League
3
Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

International
8
UEFA droht Italien mit Entzug der EM 2032

UEFA droht Italien mit Entzug der EM 2032

Fußball
1
Leipzig verpasst Stürmer 100-Millionen-Euro-Preisschild

Leipzig verpasst Stürmer 100-Millionen-Euro-Preisschild

Deutsche Bundesliga
3
ÖFB in der Pflicht: Muss Rangnick bleiben?

ÖFB in der Pflicht: Muss Rangnick bleiben?

LAOLA1
6
ÖFB-Neuling kann kaum Deutsch: Kovac kontert Rangnick

ÖFB-Neuling kann kaum Deutsch: Kovac kontert Rangnick

Deutsche Bundesliga
16
Winken Leverkusen für Sommertransfer 100 Millionen?

Winken Leverkusen für Sommertransfer 100 Millionen?

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Fußball Fußball International Italien (Fußball) WM-Playoff Italien (Team, Fußball) FIFA WM 2026