Das neuerliche Verpassen der Weltmeisterschaft führt zum ersten Rücktritt bei Italien.

Verbandspräsident Gabriele Gravina tritt zwei Tage nach dem Scheitern im WM-Playoff zurück. Das verkündet der Verband (FIGC) am Donnerstag nach einer Präsidiums-Sondersitzung.

Der 72-Jährige übernahm die Position im Oktober 2018. Parallel ist Gravina noch UEFA-Vizepräsident. Neuwahlen sollen im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung am 22. Juni stattfinden.