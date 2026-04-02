Carney Chukwuemeka legte ein Traum-Debüt für den ÖFB hin.

Bei seinem ersten Einsatz in Rot-Weiß-Rot erzielte der 22-Jährige gleich sein erstes Länderspieltor. Von einer Sache war Teamchef Ralf Rangnick allerdings verwundert: Chukwuemeka absolvierte beim BVB keinen Deutschkurs.

"Das ist im Basketball völlig normal"

Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac reagierte nun auf Rangnicks Aussagen.

"Wir sind ein internationaler Klub in einer globalen Welt. Da geht's darum, dass man auch als Trainer viele Sprachen spricht. Hier sprechen wir sehr viel Englisch. Das ist im Basketball völlig normal, im Handball auch immer mehr", so der 54-Jährige auf der PK.

Kein Problem

Deshalb wären Chukwuemekas fehlende Sprachkenntnisse "überhaupt kein Problem": "Jeder Einzelne versucht, die Sprache zu lernen, das ist nicht einfach. Gerade, wenn man den ganzen Rhythmus hat, jeden dritten Tag spielt. Wo soll man dann die Zeit finden, die nötigen Deutschstunden zu finden?"

Die Kommunikation zwischen Spielern und dem Trainerteam laufe sehr gut. "Das zeigt auch das Ergebnis, das wir in der Bundesliga haben", hebt Kovac hervor:

"Wenn wir aneinander vorbeireden würden, dann würden wir nicht da stehen, wo wir stehen. Das machen wir in Englisch – und das ist, denke ich, ganz in Ordnung."