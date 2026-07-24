Pep Guardiola erteilt Italien einen Korb

Pep Guardiola wird nicht Teamchef Italiens!

Laut Fabrizio Romano hat der Katalane eine Offerte des Nicht-WM-Teilnehmers abgelehnt. Zuletzt war zu lesen, dass man sich beim Gehalt nicht einig werde >>>

Laut Romano möchte sich Guardiola nach intensiven Jahren eine Auszeit für seine Familie nehmen und erst später wieder in den Fußball zurückkehren.

Guardiola ist wohl die nächste Absage für die Italiener. Brasilien-Teamchef Carlo Ancelotti lehnte eine entsprechende Anfrage seines Heimatlandes ebenso ab >>>

Pirlo in der Pole

Die Suche in Italien muss entsprechend weitergehen. Als Kandidaten werden in den italienischen Medien immer wieder die Ex-Teamchefs Antonio Conte und Roberto Mancini genannt. Zweiterer wurde 2021 mit Italien Europameister.

Laut dem italienischen Journalisten Nicolo Schira steht nun jedoch Andrea Pirlo in der Poleposition um das Amt des italienischen Teamchefs.

Der Artikel wurde um 11:35 Uhr mit der Information, dass Andrea Pirlo in der Poleposition steht, aktualisiert.