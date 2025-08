Nach Brescia: Nächster italienischer Traditionsklub bankrott

Italien verliert nach Brescia Calcio den nächsten Traditionsverein: SPAL Ferrara wurde am Mittwoch für insolvent erklärt.

Bis 2020 spielten die Norditaliener noch in der Serie A, danach ging es steil bergab. In der abgelaufenen Saison konnte sich SPAL ("Societa Polisportiva Ars et Labor") in der Relegation nur knapp vor dem Abstieg in die Serie D retten. Letztlich ist dies aber bedeutungslos, der Klub wird aufgelöst.

Rettung misslungen - Klub neu gegründet

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sei es trotz "zahlreicher Versuche, konkrete Lösungen zu finden, die die Kontinuität des sportlichen und unternehmerischen Projekts gewährleisten könnten" nicht gelungen, das Weiterbestehen des 1906 gegründeten Klubs zu sichern.

Die Rechte an Name und Wappen des Klubs könnten nun sogar versteigert werden, wird berichtet. Typisch für Italien wurde bereits ein Nachfolgeverein mit dem Namen "Ars et Labor" gegründet und für die fünftklassige "Eccellenza" registriert - die höchste italienische Amateurliga.