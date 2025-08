Fix: Braunöder hat neuen Klub gefunden

Matthias Braunöder wechselt leihweise zum SSC Bari in die Serie B. Der Klub soll zudem eine Kaufoption für den 23-jährigen Mittelfeldspieler besitzen.

Im Jänner 2024 war Braunöder zunächst leihweise von Austria Wien zu Como gewechselt und feierte dort unter Trainer Cesc Fàbregas auf Anhieb den Aufstieg in die Serie A.

In der Folge verpflichtete Como den Österreicher fix.

Nur wenig Einsatzzeit

In der abgelaufenen Saison kam Braunöder in der höchsten italienischen Spielklasse jedoch nur auf 355 Einsatzminuten und stand in lediglich neun Pflichtspielen auf dem Platz.

Mit einigen namhaften Transfers bei Como wären die Einsatzchancen für Braunöder nicht gestiegen.

