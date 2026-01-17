NEWS

Ex-Bayern-Star Costa unterschreibt bei gefallenem Italo-Kultklub

Der 35-Jährige war zuletzt in Australien aktiv und kickt künftig in der Serie D.

Ex-Bayern-Star Costa unterschreibt bei gefallenem Italo-Kultklub Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Douglas Costa ist zurück in Europa!

Der 31-fache brasilianische Teamspieler kickt künftig für Chievo Verona in der Serie D. Costa spielte zuletzt in Australien bei Sydney FC, wo er in 25 Spielen sechs Tore und acht Vorlagen beisteuerte.

Costa wurde einst bei Bayern München und Juventus Turin zum Star, ehe er vor drei Jahren in die USA wechselte. Über Fluminense (BRA) ging es weiter nach Sydney.

Bewegte Vergangenheit

Sein neuer Klub war lange Zeit Teil der Serie A und spielte auch im UEFA-Cup. In der jüngeren Vergangenheit stürzte Chievo aber sportlich ab und crashte schließlich finanziell.

Die "Mussi Volanti" sind der einzige italienische Verein, dem es jemals gelang, von der letzten bis in die erste Liga aufzusteigen.

Mehr zum Thema

Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos

Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos

International
Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Deutsche Bundesliga
Wechsel nach Paris? Offensivtalent plant Abschied aus Barcelona

Wechsel nach Paris? Offensivtalent plant Abschied aus Barcelona

La Liga
5
Ex-Dortmunder wechselt in die Serie A

Ex-Dortmunder wechselt in die Serie A

Serie A
Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

La Liga
7
Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

International
Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

La Liga
28
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Italien (Fußball) Douglas Costa Chievo Verona Serie D Transfermarkt