Ex-Bayern-Star Costa unterschreibt bei gefallenem Italo-Kultklub

Douglas Costa ist zurück in Europa!

Der 31-fache brasilianische Teamspieler kickt künftig für Chievo Verona in der Serie D. Costa spielte zuletzt in Australien bei Sydney FC, wo er in 25 Spielen sechs Tore und acht Vorlagen beisteuerte.

Costa wurde einst bei Bayern München und Juventus Turin zum Star, ehe er vor drei Jahren in die USA wechselte. Über Fluminense (BRA) ging es weiter nach Sydney.

Bewegte Vergangenheit

Sein neuer Klub war lange Zeit Teil der Serie A und spielte auch im UEFA-Cup. In der jüngeren Vergangenheit stürzte Chievo aber sportlich ab und crashte schließlich finanziell.

Die "Mussi Volanti" sind der einzige italienische Verein, dem es jemals gelang, von der letzten bis in die erste Liga aufzusteigen.