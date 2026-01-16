NEWS

Ex-Dortmunder wechselt in die Serie A

Der Niederländer schließt sich leihweise der AS Roma an. Zuletzt war er in der Premier League aktiv.

Ex-Dortmunder wechselt in die Serie A Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Donyell Malen wechselt per Leihe zur AS Roma.

Das verkündet der italienische Hauptstadt-Klub am Freitag. Für die Leihe bis Saisonende zahlt die Roma eine kolportierte Gebühr von 2 Millionen Euro an Aston Villa, wo der Offensivspieler im letzten Jahr spielte.

Seit seinem 25-Millionen-Euro-Wechsel von Dortmund in die Premier League bestritt der 26-Jährige 46 Spiele für Villa, in denen er auf zehn Tore und zwei Vorlagen kam.

Mehr zum Thema

Como verliert ohne Posch gegen Milan

Como verliert ohne Posch gegen Milan

Serie A
1
CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

Premier League
2
Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Premier League
Ex-Austrianer findet neuen Verein

Ex-Austrianer findet neuen Verein

International
2
Fix! GAK-Rekordmann wechselt in Top-Fünf-Liga

Fix! GAK-Rekordmann wechselt in Top-Fünf-Liga

Bundesliga
17
"Unangenehm" - Gregoritsch-Rückkehr startet mit Beinahe-Knockout

"Unangenehm" - Gregoritsch-Rückkehr startet mit Beinahe-Knockout

Deutsche Bundesliga
Bundesliga-Rekordeinkauf kurz vor dem Absprung

Bundesliga-Rekordeinkauf kurz vor dem Absprung

Bundesliga
16
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Donyell Malen Borussia Dortmund AS Roma Aston Villa Transfermarkt