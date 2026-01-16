Ex-Dortmunder wechselt in die Serie A

Donyell Malen wechselt per Leihe zur AS Roma.

Das verkündet der italienische Hauptstadt-Klub am Freitag. Für die Leihe bis Saisonende zahlt die Roma eine kolportierte Gebühr von 2 Millionen Euro an Aston Villa, wo der Offensivspieler im letzten Jahr spielte.

Seit seinem 25-Millionen-Euro-Wechsel von Dortmund in die Premier League bestritt der 26-Jährige 46 Spiele für Villa, in denen er auf zehn Tore und zwei Vorlagen kam.