Die Zeit von Matthias Braunöder bei Como endet nach eineinhalb Jahren. Zumindest vorerst.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Burgenländer an AS Bari verliehen. Der Klub aus der Serie B besitzt im Sommer 2026 zudem eine Kaufoption, die zur Kaufpflicht wird, sollte der Klub aus Apulien in die Serie A aufsteigen.

Schwerer Stand bei Como

Der ehemalige U21-Teamkapitän wechselte im Jänner 2024 von der Wiener Austria zunächst leihweise, ein halbes Jahr später dann für rund 1,5 Millionen Euro fix an den Comer See. Nach dem Aufstieg hatte der 23-Jährige aber einen schweren Stand beim Team von Coach Cesc Fabregas, kam lediglich auf neun Pflichtspiel-Einsätze.

Bari beendete die abgelaufene Saison in der zweiten Liga auf dem neunten Rang. Das Team wird seit diesem Sommer von Coac Fabio Caserta betreut.

