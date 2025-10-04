Wildes Spektakel! Lazaro verpasst Auswärtssieg bei Lazio

In der Serie A trennen sich Lazio Rom und der Torino FC am sechsten Spieltag nach einem spektakulären Spielverlauf mit 3:3.

Die Hausherren drehen zunächst eine frühe Gästeführung von Giovanni Simeone (16.) durch einen Doppelpack von Matteo Cancellieri (24., 40.).

In einer dramatischen Schlussphase wendet Torino durch Che Adams (73.) und Saul Coco (90.+3) erneut das Blatt, ehe Danilo Cataldi per Elfmeter den Endstand herstellt (90.+13).

Wilde Nachspielzeit

Im Stadio Olimpico gehen die Gäste aus Turin durch Giovanni Simeone früh in Führung (16.). Doch die Hausherren zeigen sich unbeeindruckt und finden schnell eine Antwort: Matteo Cancellieri gleicht nach Vorarbeit von Pedro aus (24.).

Kurz vor der Pause ist es erneut Cancellieri, der nach einem Zuspiel von Toma Basic die Führung für Sarris-Truppe erzielt (40.) und die Römer mit einem 2:1 in die Kabinen schickt.

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich eine dramatische zweite Hälfte, in der die Gäste zunehmend das Kommando übernehmen. Torino-Trainer Marco Baroni beweist mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen, als der eingewechselte Che Adams für den verdienten Ausgleich sorgt (73.).

Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutet, schockt Saul Coco die Gastgeber tief in der Nachspielzeit per Kopf und bringt Torino vermeintlich auf die Siegerstraße (90.+3).

Doch das Spiel ist noch nicht vorbei: Nach VAR-Intervention entscheidet Schiedsrichter Marco Piccinini auf Elfmeter für Lazio, den Danilo Cataldi souverän zum umjubelten 3:3-Endstand verwandelt (90.+13). In der wilden Nachspielzeit gehen auch die Emotionen hoch.

Aufseiten des Torino FC steht ÖFB-Legionär Valentino Lazaro in der Startelf, wird aber in der 63. Minute ausgewechselt.

Lazio Rom verhilft das Remis tabellarisch jedoch nur bedingt. Denn die "Biancocelesti" stehen nach sieben Runden nur bei sieben Zählern und belegen den 13. Tabellenrang.