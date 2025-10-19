Weiter sieglos! Fiorentina verliert auch gegen Milan

Fiorentina kommt vor dem Conference-League-Gastspiel am Donnerstag bei Rapid in der italienischen Meisterschaft nicht in Schwung.

Der Klub aus Florenz kassierte am Sonntag in der 7. Serie-A-Runde bei Tabellenführer AC Milan eine 1:2-Niederlage, ist damit weiter sieglos und mit nur drei Zählern als Tabellen-18. weiter auf einem Abstiegsrang.

Der Führungstreffer von Robin Gosens (55.) war zu wenig, da danach noch Rafael Leao doppelt traf (63., 86./Elfmeter).

Beide Teams treten damit im Allianz Stadion ohne Erfolgserlebnis an, die Hütteldorfer hatten schon zuvor zu Hause gegen den LASK 0:2 verloren (zum Spielbericht >>>).

AC Milan liegt einen Punkt vor dem Lokalrivalen Inter Mailand, SSC Napoli und der AS Roma.