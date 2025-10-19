AC Milan AC Milan ACM AC Fiorentina AC Fiorentina FIO
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
NEWS

Weiter sieglos! Fiorentina verliert auch gegen Milan

Am Donnerstag trifft Fiorentina auf Rapid Wien. Die Generalprobe gegen den AC Mailand verläuft nicht ideal.

Weiter sieglos! Fiorentina verliert auch gegen Milan
Textquelle: © APA
Fiorentina kommt vor dem Conference-League-Gastspiel am Donnerstag bei Rapid in der italienischen Meisterschaft nicht in Schwung.

Der Klub aus Florenz kassierte am Sonntag in der 7. Serie-A-Runde bei Tabellenführer AC Milan eine 1:2-Niederlage, ist damit weiter sieglos und mit nur drei Zählern als Tabellen-18. weiter auf einem Abstiegsrang.

Der Führungstreffer von Robin Gosens (55.) war zu wenig, da danach noch Rafael Leao doppelt traf (63., 86./Elfmeter).

Beide Teams treten damit im Allianz Stadion ohne Erfolgserlebnis an, die Hütteldorfer hatten schon zuvor zu Hause gegen den LASK 0:2 verloren (zum Spielbericht >>>).

AC Milan liegt einen Punkt vor dem Lokalrivalen Inter Mailand, SSC Napoli und der AS Roma.

