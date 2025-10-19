Am siebenten Spieltag der italienischen Serie A feiert Como 1907 einen überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Juventus Turin.

Die Partie im Stadio Giuseppe Sinigaglia startet mit einem Paukenschlag für die Gastgeber: Bereits in der vierten Minute verwertet Marc-Oliver Kempf eine Ecke von Nico Paz per Kopf zur frühen 1:0-Führung.

Juventus zeigt sich vom Rückstand zwar unbeeindruckt und kontrolliert mit viel Ballbesitz das Geschehen, findet aber in der gut organisierten Defensive von Como kaum Lücken.

Vermeintliches 1:1 aberkannt

Die Turiner versuchen es daher wiederholt aus der Distanz, doch Schüsse von Manuel Locatelli und Francisco Conceicao bleiben ungefährlich.

Bitter für die Gäste wird es in der 36. Minute, als ein Treffer von Teun Koopmeiners nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung aberkannt wird.

Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Spielgeschehen ähnlich fort. Igor Tudors Truppe drängt auf den Ausgleich, agiert im Angriffsdrittel aber weiterhin zu unpräzise. Ein Kopfball von Koopmeiners (63.) ist eine der wenigen zwingenden Möglichkeiten, wird jedoch pariert.

Schnelle Gegenstöße zahlen sich aus

Como verteidigt geschickt und setzt immer wieder auf schnelle Gegenstöße. Diese Taktik zahlt sich in der 79. Minute aus: Nach einem Zuspiel von Maximo Perrone sorgt Nico Paz mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung und lässt die heimischen Fans jubeln.

In der Schlussphase wirft Juventus mit der Einwechslung von Dusan Vlahovic zwar noch einmal alles nach vorne, doch die Abwehr von Como hält stand. Ab der 87. Minute hilft dabei auch ÖFB-Verteidiger Stefan Posch mit, der für den verletzten Ivan Smolcic eingewechselt wird.

Mit diesem Sieg etabliert sich Aufsteiger Como 1907 weiter in der oberen Tabellenhälfte und unterstreicht seine starke Form. Für Juventus Turin bedeutet die Niederlage hingegen einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze.