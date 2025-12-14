Juventus siegt in Bologna knapp in Überzahl

Im Stadio Renato Dall’Ara endet die Partie der 15. Runde der Serie A zwischen Bologna und Juventus mit einem 1:0-Auswärtssieg für die Gäste.

Die Begegnung beginnt intensiv. Bologna startet mutig, Orsolini und Cambiaghi haben früh Chancen, doch das Runde will nicht ins Eckige. Auch Juventus meldet sich mit Möglichkeiten von Thuram und Yildiz, bleibt aber zunächst ohne Torerfolg.

Nach einer torlosen ersten Hälfte nimmt das Spiel Fahrt auf. In der 55. Minute vergibt Dallinga die Chance für Bologna, ehe Juventus zuschlägt: Juan Cabal verwandelt in der 64. Minute zum 1:0.

Die Gastgeber geraten zusätzlich ins Hintertreffen, in der 69. Minute sieht Torbjorn Heggem die Rote Karte. Bologna reagiert mit mehreren Wechseln, bringt unter anderem Bernardeschi.

In der Schlussphase drückt Bologna noch einmal, kann aber nichts Zählbares mitnehmen. Nach 94 Minuten ist Schluss: Juventus nimmt drei Punkte mit und zieht mit 26 Punkten an Bologna auf Rang 5 vorbei. Bologna muss sich dahinter auf dem sechsten Platz einreihen (25 Punkte).