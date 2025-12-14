Leader Milan patzt zuhause gegen Sassuolo

Punktverlust für AC Milan!

Der Tabellenführer der Serie A kommt in der 15. Runde zuhause gegen Sassuolo Calcio nur zu einem 2:2-Remis.

Ismail Kone bringt die Gäste noch früh in Führung (13.), ehe Davide Bartesaghi mit einem Doppelpack die Partie zu Gunsten der Mailänder dreht. Doch dabei bleibt es nicht: Armand Lauriente erzielt in Minute 77 den Ausgleich für Sassuolo.

Milan liegt damit nach 15 Runden weiter mit 32 Punkten auf Tabellenrang eins, SSC Napoli kann jedoch mit einem Sieg bei Udinese vorbeiziehen.