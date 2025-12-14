Genua CFC Genua CFC GEN
Inter Mailand Inter Mailand INT
Endstand
1:2
0:2 , 1:0
NEWS

Knapper Erfolg! Inter holt sich die Tabellenführung

Die Nerazzurri erkämpfen sich einen knappen Auswärtserfolg in Genua. Damit nutzt Inter die Patzer von Milan und Neapel aus und übernimmt die Tabellenspitze.

Knapper Erfolg! Inter holt sich die Tabellenführung
Textquelle: © LAOLA1
Inter Mailand ist zurück an der Spitze der Serie A!

Die Nerazzurri bezwingen CFC Genua mit einem knappen 2:1-Auswärtserfolg.

Dabei bejubelt die Chivu-Elf eine frühe Führung. DFB-Legionär Yann Bisseck trifft mit einem Flachschuss ins rechte kurze Eck zum 1:0 (6.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöht Lautaro Martinez aus etwa 12 Metern zur 2:0-Führung des Vizemeisters der vergangenen Spielzeit.

Inter muss für den vollen Erfolg bis zum Schlusspfiff kämpfen

Allerdings darf sich die De Rossi-Elf in der zweiten Hälfte über den Anschlusstreffer freuen. Vitinha erzielt nach einem starken Sprint auf der linken Seite den 1:2-Treffer (68.). Letztlich sammelt Inter aber drei wichtige Zähler im Spitzenkampf.

Bereits am Nachmittag patzten nämlich AC Milan und SSC Napoli. Daher holt sich Inter (33 Pkt.) die knappe Tabellenführung vor Milan (32) und Neapel (31).

