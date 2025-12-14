Knapper Erfolg! Inter holt sich die Tabellenführung

Inter Mailand ist zurück an der Spitze der Serie A!

Die Nerazzurri bezwingen CFC Genua mit einem knappen 2:1-Auswärtserfolg.

Dabei bejubelt die Chivu-Elf eine frühe Führung. DFB-Legionär Yann Bisseck trifft mit einem Flachschuss ins rechte kurze Eck zum 1:0 (6.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöht Lautaro Martinez aus etwa 12 Metern zur 2:0-Führung des Vizemeisters der vergangenen Spielzeit.

Inter muss für den vollen Erfolg bis zum Schlusspfiff kämpfen

Allerdings darf sich die De Rossi-Elf in der zweiten Hälfte über den Anschlusstreffer freuen. Vitinha erzielt nach einem starken Sprint auf der linken Seite den 1:2-Treffer (68.). Letztlich sammelt Inter aber drei wichtige Zähler im Spitzenkampf.

Bereits am Nachmittag patzten nämlich AC Milan und SSC Napoli. Daher holt sich Inter (33 Pkt.) die knappe Tabellenführung vor Milan (32) und Neapel (31).