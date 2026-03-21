Juventus Turin Juventus Turin JUV Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio SAS
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Kenan Yildiz
  • Andrea Pinamonti
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Elfer vergeben! Juventus lässt Sieg gegen Sassuolo liegen

Die Turiner gehen zwar früh in Führung, verpassen es aber, für die Entscheidung zu sorgen, was Sassuolo ausnutzen kann.

Elfer vergeben! Juventus lässt Sieg gegen Sassuolo liegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Juventus Turin kommt am 30. Spieltag der Serie A gegen Sassuolo Calcio nicht über ein 1:1 hinaus und lässt damit im Kampf um die Champions-League-Plätze Federn.

Dabei geht die "Alte Dame" in der 14. Minute standesgemäß in Führung, nach einem Zuspiel von Francisco Conceicao lässt Kenan Yildiz die Hausherren früh jubeln.

Danach plätschert die Partie vor sich hin, doch nach der Pause schlägt Sassuolo zu: Ein langer Ball von Domenico Berardi kommt zum von der Abwehr vergessenen Andrea Pinamonti, der diese Chance nützt und ausgleicht (52.).

Locatelli vergibt Penalty

In der Schlussphase bekommt Juventus nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels von Sassuolos Jay Idzes im Strafraum die Riesenchance auf den Siegestreffer, Manuel Locatelli scheitert in der 87. Minute aber vom Elfmeterpunkt an Sassuolo-Schlussmann Arijanet Muric.

In der Tabelle bleiben die Turiner damit punktegleich hinter Como auf Rang fünf, das aber noch eine Partie in der Hinterhand hat. Sassuolo ist als Zehnter weiterhin im Tabellenmittelfeld.

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