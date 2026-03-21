Die AC Milan feiert in der 30. Runde der Serie A einen 3:2-Sieg gegen den FC Turin.

Allegris Elf dominiert das Duell im Giuseppe Meazza über weite Strecken, muss am Ende aber zittern. Valentino Lazaro sitzt bei Torino 90 Minuten auf der Bank.

Vor 80.018 Zuschauern beginnt die Partie intensiv. Turin zeigt sich früh gefährlich – insgesamt kommen die Gäste auf 17 Torschüsse (Milan: 12), davon sieben auf das Tor.

Die Gäste drücken: Rafael Obrador schlägt allein sechs Ecken, Ardian Ismajli köpft nach einem Corner knapp am Tor vorbei, und Gvidas Gineitis zwingt Mike Maignan zu einer Glanzparade. Dennoch sind es die Hausherren, die sich durch Strahinja Pavlovic mit einem sehenswerten Treffer in der 37. Minute die Führung erarbeiten.

Die Freude währt nicht lange: Giovanni Simeone nutzt kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit der Mailänder Defensive und gleicht zum 1:1 aus (45.).

Hektische Schlussminuten

Zur Halbzeit beweist Massimiliano Allegri ein goldenes Händchen: Zachary Athekame ersetzt den vorbelasteten Tomori. Milan kommt stark aus der Kabine und übernimmt mit 60 Prozent Ballbesitz die Kontrolle.

In der 54. Minute ist es Adrien Rabiot, der nach feiner Vorarbeit von Christian Pulisic zum 2:1 einköpft. Nur zwei Minuten später erhöht Youssouf Fofana auf 3:1 – Joker Athekame liefert die entscheidende Vorlage. Die Doppelschlag-Phase innerhalb von 120 Sekunden bringt das Giuseppe Meazza zum Beben.

In der 88. Minute sorgt ein VAR-Eingriff für Hochspannung: Pavlovic verursacht einen Elfmeter und sieht Gelb, Nikola Vlasic verwandelt sicher zum 3:2. Die Schlussminuten werden hektisch – Ilkhan und Gimenez kassieren in der Nachspielzeit ebenfalls Gelbe Karten. Milan rettet den Vorsprung über die Zeit und tankt nach der jüngsten 0:1-Pleite gegen Lazio wieder wichtiges Selbstvertrauen.

Milan schiebt sich mit 63 Punkten wieder auf Platz zwei der Serie A, Torino liegt mit 33 Punkten auf Rang 14.