Napoli springt mit Sieg gegen Cagliari vorerst auf Platz zwei

Der SSC Napoli feiert am 30. Spieltag der italienischen Serie A einen knappen 1:0-Auswärtserfolg gegen Cagliari Calcio.

Contes Elf beginnt die Partie hochkonzentriert und reißt das Spielgeschehen sofort an sich.

Bereits in der zweiten Spielminute erarbeitet sich das Auswärtsteam den ersten Eckball durch Matteo Politano, woraus unmittelbar im Anschluss der Führungstreffer durch McTominay (2.) resultiert.

In der Folge kontrolliert Neapel das Spiel durch enorm viel Ballbesitz, der sich am Ende auf deutliche 72 Prozent beläuft, sowie ein sicheres Passspiel.

Sebastiano Esposito (21.) sowie Abwehrspieler Ze Pedro (36.) bringen den Ball für Cagliari zwar gefährlich auf den Kasten, können den Ausgleich vor dem Pausenpfiff aber nicht erzwingen.

Napoli im Verwaltungsmodus

Auch im zweiten Durchgang ändert sich das Bild auf dem Platz kaum. Napoli verwaltet die knappe Führung souverän und erspielt sich weitere gute Möglichkeiten, verpasst es jedoch, frühzeitig für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Kevin De Bruyne (52.) und der überaus auffällige McTominay (56.) bringen den Ball zielgerichtet auf das Tor, bleiben im Abschluss aber glücklos. Ein weiterer Kopfball von Mctominay (62.) verfehlt das Gehäuse knapp.

Auf der Gegenseite steckt Cagliari nicht auf und drängt phasenweise auf den Ausgleich, doch Esposito (67.) schießt knapp am Kasten vorbei.

Die Hausherren werfen in der Schlussphase frische Kräfte in die Partie, allerdings setzt der eingewechselte Paul Mendy seine aussichtsreichen Versuche (74., 90.) neben das Tor.

Die Luft wird dünner für Cagliari

Mit diesen wichtigen drei Punkten zieht die SSC Napoli in der Tabelle an der AC Milan vorbei und festigt als Zweitplatzierter souverän einen Champions-League-Rang hinter dem Spitzenreiter Inter Mailand.

Für Cagliari Calcio bedeutet die Niederlage vor eigenem Publikum ein Abrutschen auf Platz 15 im Klassement. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge bleibt knapp, wodurch der Kampf um den rettenden Klassenerhalt in den verbleibenden Runden der Saison extrem nervenaufreibend bleibt.