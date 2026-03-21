Der FC Portsmouth verpasst den wichtigen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg in der englischen Championship und fängt sich stattdessen am 39. Spieltag eine 1:6-Klatsche gegen die Queens Park Rangers.

ÖFB-Legionär Nicolas Schmid spielt durch, muss jedoch dabei zusehen, wie der Vorsprung seines FC Portsmouth auf die Abstiegszone bis auf einen Punkt schmilzt.

Portsmouth bricht auseinander

Julien Stephans Elf legt im heimischen Loftus Road Stadium los wie die Feuerwehr. Bereits in der Anfangsphase lässt Smyth (8.) das Netz zum ersten Mal zappeln. In der 25. Minute glänzt Torschütze Smyth als Vorbereiter für Kolli zum 2:0. Smyth (29.) und Kolli (55.) treffen jeweils ein weiteres Mal. Dazwischen netzt Swift (38.) für Portsmouth.

In der Schlussphase bricht das Auswärtsteam völlig auseinander. Schiedsrichter John Busby zeigt nach einem Vergehen im Strafraum auf den Punkt. Kone (85.) lässt sich diese Chance nicht entgehen und verwandelt eiskalt zum 5:1. Kurz darauf dann noch das 6:1 durch Kone (87.).

Ballo bleibt mit Millwall Vierter

Thierno Ballos FC Millwall verpasst hingegen Big Points im Kampf um den Aufstieg. Im direkten Duell um Platz drei trennen sich Ipswich Town und Millwall 1:1. ÖFB-Legionär Ballo kommt nicht zum Einsatz. Bislang hält er bei einem Tor und fünf Assists in 26 Liga-Einsätzen in dieser Saison.

Damit bleibt Ipswich (69 Pkt.) Dritter und Millwall (69 Pkt.) Vierter. Der zweitplatzierte FC Middlesbrough ist zwei Punkte entfernt.

Christoph Klarers Birmingham City unterliegt Derby County 0:1. Der österreichische Verteidiger spielt in der Dreierkette durch. Mit 53 Punkten ist Birmingham auf Platz elf der Tabelle zu finden.