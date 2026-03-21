Laimer sammelt Assist bei Bayern-Kantersieg gegen Union Berlin

Der FC Bayern München feiert am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga einen völlig ungefährdeten 4:0-Erfolg über Union Berlin.

Die Kompany-Elf übernimmt sofort die vollständige Kontrolle über die Partie und schnürt die Gäste tief in der eigenen Hälfte ein.

Trotz früher Abschlussversuche, wie etwa einem Fehlschuss von Harry Kane (9.), dauert es bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe der Bann bricht: Michael Olise erzielt nach Vorarbeit von Leon Goretzka die hochverdiente Führung (43.).

Aufseiten der Berliner hat besonders der österreichische Legionär Leopold Querfeld in der Innenverteidigung alle Hände voll zu tun, die ständigen Angriffswellen abzuwehren.

Noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legt Serge Gnabry nach Zuspiel von Joshua Kimmich das zweite Tor der Heimmannschaft nach (45.+1).

Laimer glänzt, Bayern zaubert

Trotz mehrerer Wechsel zur Pause findet Baumgarts Truppe auch im zweiten Abschnitt keinen Zugriff auf das Geschehen.

Stattdessen schlagen die Bayern umgehend wieder zu. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer, der im Mittelfeld eine starke Leistung zeigt, bedient Kane mustergültig, welcher souverän zum 3:0 einnetzt (49.).

Die Gäste, bei denen der rot-weiß-rote Kapitän Christopher Trimmel nach einer knappen Stunde ausgewechselt wird, tauchen kaum in der gegnerischen Hälfte auf und laufen wiederholt in die perfekt funktionierende Abseitsfalle.

Folgerichtig krönt Gnabry die drückende Überlegenheit nach einem Pass von Olise mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag (67.).

Ein einziger nennenswerter Schuss der Berliner auf das von Jonas Urbig gehütete Tor (77.) stellt in der restlichen Spielzeit keine ernsthafte Gefahr mehr dar.

Meisterkurs und Tabellenrutsch

Mit nun 70 Punkten thront der FC Bayern München weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze und hält den ersten Verfolger Borussia Dortmund souverän auf Distanz.

Für Union Berlin bedeutet die Niederlage das Verharren bei 31 Zählern, wodurch sie in der aktuellen Runde vom punktgleichen FC Augsburg überholt werden und auf den zehnten Platz abrutschen.

Torspektakel in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim knöpft Bayer Leverkusen mit einem 3:3 einen Punkt ab.

Die "Werkself" geht zunächst standesgemäß in Führung. Tillman trifft zum 1:0 (22.), Schick erhöht vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (35.).

Nach dem Seitenwechsel schöpft das Schlusslicht durch das 1:2 von Behrens (56.) neue Hoffnung, Pieringer wird daraufhin von Andrich im Strafraum gefällt. Den fälligen Strafstoß verwandelt der Stürmer selbst zum Ausgleich (72./E).

Wenige Minuten später schießt Schick die Gäste mit seinem zweiten Treffer neuerlich in Front (79.), doch Pieringer schnürt ebenfalls einen Doppelpack und beschert den Hausherren einen Zähler (85.).

Leverkusen bleibt mit 46 Punkten an sechster Stelle, der Rückstand auf das Trio RB Leipzig, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim beträgt vier Zähler. Heidenheim fehlen neun Punkte auf den Relegationsplatz.