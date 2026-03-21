Ex-Austrianer trifft zum 3:3 und sieht Rot im 100. Rhein-Derby

Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach trennen sich am 27. Spieltag der Deutschen Bundesliga im 100. Rhein-Derby mit 3:3.

Vor allem in den ersten Minuten geht es wild zur Sache: Keine 30 Sekunden sind gespielt, als Castrop durch die Beine von Schwäbe das 1:0 für Mönchengladbach besorgt (1.).

Köln ist allerdings auch schnell im Spiel und dreht die Partie in Windeseile. Zunächst trifft El Mala aus der Drehung zum 1:1 (4.), kurz danach drückt Ache den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie (7.). Noch nie fielen im Rhein-Derby so schnell drei Tore.

Das vierte Tor lässt auch nicht lange auf sich warten: Sander kommt im Sechzehner zum Nachschuss und verwertet diesen zum 2:2 für Gladbach (20.). Kurz vor der Pause setzt Diks den Ball ans Aluminium, es bleibt beim 2:2 zur Halbzeit.

Martel rettet Köln spät, dann...

Nach einer Stunde dann die Führung für Gladbach: Wieder ist es Castrop, der nach innen zieht und traumhaft zum 3:2 abschließt (60.).

Köln lässt sich jedoch nicht abschütteln und belohnt sich in den Schlussminuten mit dem erneuten Ausgleich. Der eingewechselte Kainz schlenzt den Ball an den linken Pfosten, wo Ex-Austrianer Martel richtig steht und zum 3:3 einköpft (84.).

Kurz danach ist der Arbeitstag für Martel beendet, nachdem er bei einem Luftzweikampf den Ellbogen ausfährt und mit Gelb-Rot unter die Dusche muss (86.).

Kainz wird bei Köln in der 77. Minute eingewechselt, Stöger muss bei Gladbach in der 85. Minute raus.

Während Gladbach mit 29 Punkten auf Platz zwölf liegt, halten die seit fast zwei Monaten sieglosen Kölner nun bei 26 Punkten.

Bremen verschafft sich gegen Wolfsburg Luft

In Wolfsburg feiert Werder Bremen am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg.

Wolfsburg ist vor der Pause etwas näher am Führungstor dran und findet auch in der zweiten Hälfte zunächst die besseren Chancen vor - ehe nach 68 Minuten Bremen jubelt. Agu steckt auf Njinmah zurück, der das 1:0 besorgt (68.).

Bei diesem Ergebnis bleibt es letztlich auch, auch weil Jenz in der 92. Minute mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Wimmer wird bei Wolfsburg in der 65. Minute eingewechselt. Friedl, Schmid und Grüll stehen bei Bremen in der Startelf und spielen auch durch.

Werder springt in der Tabelle mit 28 Punkten auf den 13. Rang, Wolfsburg bleibt mit 21 Punkten Vorletzter.