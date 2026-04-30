Weg frei für Gerrard? Chefcoach verlässt PL-Nachzügler

Scott Parker verabschiedet sich noch vor Saisonende vom FC Burnley.

Der 45-jährige Engländer stieg in der Vorsaison mit den "Clarets" in die Premier League auf. Der Klassenerhalt ist der Fahrstuhlmannschaft aber nicht geglückt. Mit nur 20 Zählern liegt der fixe Absteiger vier Spieltage vor Schluss an vorletzter Stelle.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Manchester City am 22. April war der Klassenerhalt auch rein rechnerisch nicht mehr möglich. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer, Michael James Jackson.

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"Es war mir eine große Ehre, diesen großartigen Verein in den letzten zwei Jahren zu leiten. Ich habe jeden Moment unserer gemeinsamen Reise genossen, bin jedoch der Meinung, dass jetzt für beide Seiten der richtige Zeitpunkt gekommen ist, getrennte Wege zu gehen", wird Parker in der Klub-Mitteilung zitiert.

Übernimmt Gerrard?

Die Mission sofortiger Wiederaufstieg wird also ein anderer Trainer betreuen. Laut "The Independent" sei Steven Gerrard ein heißer Kandidat bei Burnley.

Seit Anfang 2025 ist die Liverpool-Legende ohne Job, zuvor coachte er Al-Ettifaq, Aston Villa und die Glasgow Rangers. Auch Championship-Vertreter Bristol City soll an Gerrard interessiert sein.