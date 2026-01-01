Nach dem Vorrunden-Aus der gabunischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika Cup suspendierte die Regierung des Landes das komplette Team vorläufig.

Kommunikationsminister Simlicee-Desire Mamboula teilte mit, die Regierung habe außerdem beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen. Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine "schändliche Leistung" gezeigt.

Berichten zufolge warnte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade. Zuletzt verpasste Gabun bereits die Qualifikation für die WM 2026.

Beim Afrika Cup schied Gabun nun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe.