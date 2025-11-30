Inter gewinnt dank Martinez-Doppelpack in Pisa

Am 13. Spieltag der Serie A setzt sich Inter Mailand auswärts bei Aufsteiger Pisa SC mit 0:2 durch.

Die Partie in der Arena Garibaldi startet ausgeglichen, beide Teams finden früh erste Gelegenheiten vor. Für die Hausherren setzt M'bala Nzola bereits in der zweiten Minute einen ersten Warnschuss ab, der sein Ziel aber verfehlt.

Auf der Gegenseite bleibt auch ein Distanzschuss von Hakan Calhanoglu (7.) ungefährlich. Die beste Chance der Anfangsphase hat Inters Federico Dimarco (11.), der jedoch am Pisa-Keeper scheitert.

Inter dominiert

Obwohl Inter mit deutlich mehr Ballbesitz das Spielgeschehen dominiert, mangelt es an zwingenden Torchancen. Die Mailänder suchen immer wieder ihren Kapitän Lautaro Martinez, dessen Kopfbälle (27., 33.) jedoch neben das Tor gehen.

Kurz vor dem Pausenpfiff hat Pisa durch Idrissa Toure (45.+1) noch die große Gelegenheit zur Führung, doch sein Versuch wird entschärft, womit es torlos in die Kabinen geht.

Nach Wiederanpfiff erhöht die Chivu-Elf den Druck merklich und drängt Pisa tief in die eigene Hälfte. Die Überlegenheit mündet in einer Serie von Eckbällen, die aber zunächst nichts einbringen.

Martinez sichert drei Punkte

Es dauert bis zur 69. Minute, ehe der Bann gebrochen ist: Der kurz zuvor eingewechselte Francesco Pio Esposito legt für Lautaro Martinez auf, der den Ball zur verdienten 1:0-Führung für die Mailänder im Netz unterbringt.

Pisa bemüht sich um eine Antwort, die Offensivaktionen des Aufsteigers bleiben jedoch zumeist harmlos. In der 83. Minute sorgt Inter für die Vorentscheidung.

Nach Vorarbeit von Nicolo Barella ist es erneut Martinez, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 stellt. Der Argentinier schnuppert sogar noch am Hattrick, doch sein Schuss in der 86. Minute klatscht nur an den Pfosten.

Mit diesem Auswärtssieg festigt Inter seine Position in der Spitzengruppe der Liga und hält den Anschluss an den Stadtrivalen AC Mailand. Für Aufsteiger Pisa wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt nach dieser Niederlage hingegen dünner, da die Mannschaft auf den achtzehnten Tabellenplatz und somit in die Abstiegszone fällt.