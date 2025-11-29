AC Milan AC Milan ACM Lazio Rom Lazio Rom LAZ
NEWS

Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Die Mailänder entscheiden das Heimspiel knapp für sich. Das entscheidende Tor erzielt Rafael Leao.

Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Milan gewinnt am 13. Spieltag der Serie A mit 1:0 gegen Lazio Rom.

Die besseren Chancen in Hälfte eins gehören dabei den Gästen aus Rom. Milan-Keeper Maignan kann in Minute drei einen Kopfball von Gila gerade noch von der Linie kratzen, in der 33. Minute hält er gegen Zaccagni.

Goldtor durch Leao

Milan hingegen zeigt sich effizient: Mit dem ersten Torschuss geht das Heimteam in Führung. Rafael Leao steht am Fünfer goldrichtig und drückt die Vorlage von Tomori über die Linie (51.). Der Treffer verpasst Milan Aufwind, in der 64. Minute ist erneut Leao in Abschlussposition, seinen Kopfball kann Provedel aber parieren.

In der Schlussphase gehen die Emotionen dann hoch. Pavlovic bekommt den Ball im Strafraum an den Arm, Lazio fordert Elfmeter. Noch bevor der Schiedsrichter sich die Situation am Monitor anschauen kann, sieht Milan-Coach Allegri wegen Kritik Rot, es gibt eine Rudelbildung, in deren Folge auch ein Co-Trainer von Lazio ausgeschlossen wird (90.+10). Elfmeter gibt es keinen, es bleibt beim knappen 1:0.

Durch den Sieg übernimmt Milan vorübergehend die Tabellenspitze, die Verfolger spielen aber allesamt erst am Sonntag. Lazio liegt mit 18 Punkten zehn Zähler hinter dem Ersten auf Rang acht.

Kommentare

