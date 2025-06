Die Freude bei den Tifosi war groß: In der kommenden Saison würde es ein Brüder-Duell in der Serie A zwischen Simone und Filippo Inzaghi geben.

Doch daraus wird nichts: Vor Kurzem verließ Simone Inzaghi Inter Mailand. Ihn zog es zu Al Hilal nach Saudi-Arabien. Nun steht fest, dass auch Filippo Inzaghi nicht in der Serie A an der Seitenlinie stehen wird.

Von Pisa in den Süden?

Die Milan-Legende verlässt den SC Pisa, nachdem er ihn nach 34 Jahren zurück ins Oberhaus geführt hat. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt.

Italienischen Medienberichten zufolge übernimmt "Superpippo" erneut einen Klub in der Serie B. Laut diesen schließt er sich dem FC Palermo an, der ihn per Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million aus seinem Vertrag bei Pisa herausgekauft hat, wird berichtet.

Wer anstelle von Inzaghi bei Pisa übernimmt, ist noch offen. Der Top-Kandidat sei laut "Football Italia" Alberto Gilardino. Als weitere mögliche Inzaghi-Erben werden Mark van Bommel (zuletzt Royal Antwerpen) und Mario Frick (FC Luzern) genannt.

