Offiziell! Kevin De Bruyne hat einen neuen Klub gefunden

Kevin De Bruyne ist neuer Spieler des SSC Neapel!

Was die Spatzen bereits seit Tagen von den Dächern pfiffen, macht der amtierende italienische Meister am Donnerstagnachmittag offiziell. Der belgische Spielmacher kommt ablösefrei von Manchester City in den Süden Italiens und unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2027.

Der 33-Jährige kassiert in Neapel wohl rund sechs Millionen Euro und erhält zudem ein Handgeld von zehn Millionen Euro. Im Team von Trainer Antonio Conte soll er eine tragende Säule im Kampf um den Scudetto werden.

