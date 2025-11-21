Rückkehr nach 14 Jahren? Milan an 41-jährigem Thiago Silva dran

Kommt es zur Überraschungs-Rückkehr eines Ex-Milan-Spielers?

Wie u.a. "La Gazzetta dell Sport" und "Repubblica" berichten, soll AC Milan an Thiago Silva interessiert sein.

Der mittlerweile 41-Jährige soll die etwas dünn aufgestellte Abwehr der "Rossoneri" verstärken - vor allem mit seiner Routine. Außerdem kennt Silva den Klub. Er war von 2009 bis 2012 bei Milan, spielte zwei Saisons unter dem aktuellen Coach Massimiliano Allegri.

Silva schielt noch auf die WM

Nachdem die Meisterschaft in Brasilien vor Weihnachten endet, soll Silva laut italienischen und brasilianischen Medienberichten ohnehin eine Rückkehr nach Europa anstreben.

Dies soll zwei Gründe haben: Silva will einerseits wieder näher bei seinen Kindern sein. Sein Sohn Isago spielt für die U18 von Chelsea.

Obendrein möchte sich der 41-Jährige vor der Weltmeisterschaft noch auf höchstem Niveau beweisen, um nach über drei Jahren wieder in die "Selecao" zurückzukehren.