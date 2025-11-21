NEWS

Rückkehr nach 14 Jahren? Milan an 41-jährigem Thiago Silva dran

Der Serie-A-Klub soll den erfahrenen Brasilianer im Blick haben.

Rückkehr nach 14 Jahren? Milan an 41-jährigem Thiago Silva dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kommt es zur Überraschungs-Rückkehr eines Ex-Milan-Spielers?

Wie u.a. "La Gazzetta dell Sport" und "Repubblica" berichten, soll AC Milan an Thiago Silva interessiert sein.

Der mittlerweile 41-Jährige soll die etwas dünn aufgestellte Abwehr der "Rossoneri" verstärken - vor allem mit seiner Routine. Außerdem kennt Silva den Klub. Er war von 2009 bis 2012 bei Milan, spielte zwei Saisons unter dem aktuellen Coach Massimiliano Allegri.

Silva schielt noch auf die WM

Nachdem die Meisterschaft in Brasilien vor Weihnachten endet, soll Silva laut italienischen und brasilianischen Medienberichten ohnehin eine Rückkehr nach Europa anstreben.

Dies soll zwei Gründe haben: Silva will einerseits wieder näher bei seinen Kindern sein. Sein Sohn Isago spielt für die U18 von Chelsea.

Obendrein möchte sich der 41-Jährige vor der Weltmeisterschaft noch auf höchstem Niveau beweisen, um nach über drei Jahren wieder in die "Selecao" zurückzukehren.

Mehr zum Thema

Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Serie A
2
Kehrt Alex Grünwald zur Austria zurück?

Kehrt Alex Grünwald zur Austria zurück?

Bundesliga
3
Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

International
4
Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

International
9
Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

International
86
Barcelona soll Lewandowski das Toreschießen verboten haben

Barcelona soll Lewandowski das Toreschießen verboten haben

La Liga
23
Was passiert, falls Schicker geht? Ilzer vermeidet Bekenntnis

Was passiert, falls Schicker geht? Ilzer vermeidet Bekenntnis

Deutsche Bundesliga
9
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Thiago Silva Fluminense AC Milan Gerüchteküche Transfermarkt Massimiliano Allegri