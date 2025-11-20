Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Scott McTominay ist bei der SSC Napoli zu einem Star gereift.

In seiner ersten Saison in der Serie A hat der Mittelfeldspieler nicht nur auf Anhieb den Scudetto mit den "Gli Azzurri" gefeiert, sondern ist darüber hinaus auch als Spieler der Saison ausgezeichnet worden.

Auch mit dem schottischen Nationalteam läuft es für den ehemaligen Manchester-United-Akteur: Am Dienstag hat er sich mit Schottland für die WM im kommenden Jahr qualifiziert und sein Team mit einem sensationellen Fallrückzieher-Tor gegen Dänemark in Führung gebracht.

Kein Wunder also, dass einige Premier-League-Teams mit dem Gedanken spielen, den in Lancaster (England) geborenen McTominay zurück auf die Insel zu holen. Laut Transfer-Experte Ekrem Konur sollen sich vier Teams nach dem 28-Jährigen erkundigt haben.

ManUnited denkt über Rückholaktion nach

Demnach dürfte ManUnited mit einer Rückholaktion kokettieren. Der zentrale Mittelfeldspieler ist erst im Sommer 2024 für 30,5 Millionen Euro nach Neapel gewechselt. So günstig wie damals wird der Schotte aber dieses Mal wohl nicht zu haben sein.

Geht es nach Konur, dürfte sich Napoli Angebote unter 80 Millionen Euro nicht einmal anhören. Für Trainer Antonio Conte ist McTominay ein Schlüsselspieler in seinem System. Außerdem ist fraglich, ob der Rechtsfuß, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, überhaupt wechselwillig ist.

Neben den "Red Devils" sollen außerdem die beiden Londoner Klubs Arsenal und Tottenham Hotspur sowie der FC Everton an einer Verpflichtung interessiert sein.