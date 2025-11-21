NEWS

Bitter! Jahres-Aus für Maxi Wöber

Der ÖFB-Teamspieler hätte ursprünglich im November zurückkommen sollen. Er wird nun doch länger ausfallen.

Bittere Nachrichten für Maximilian Wöber!

Eigentlich hoffte der ÖFB-Kicker auf eine Rückkehr im November dieses Jahres, nachdem er sich in bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Werder Bremen einen Muskelbündelriss am Oberschenkel zugezogen hatte.

Trainings-Aufnahme vor Jahreswechsel?

Daraus wird aber nichts, wie Bremens Leiter Lizenzbereich, Peter Niemeyer, gegenüber der "Bild" bestätigt:

"Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann."

Immerhin könnte die Rückkehr ins Training noch vor dem Jahreswechsel passieren, heißt es.

