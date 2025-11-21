NEWS

DFB-Star fällt vorerst aus

Am kommenden Wochenende kann der Offensivspieler nicht für seinen Klub auflaufen. Das ist der Grund:

DFB-Star fällt vorerst aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool für das kommende Spiel in der englischen Premier League.

Wie "Reds"-Manager Arne Slot bei der Pressekonferenz bestätigt, zog sich der DFB-Star eine Muskelverletzung zu und wird deshalb das Match gegen Nottingham Forest (ab 16.00 im LIVE-Ticker) verpassen.

Eine längere Ausfall-Zeit befürchtet Slot allerdings nicht: "Florian sollte danach wieder spielen können." Wann Wirtz wieder einsatzfähig ist, werde laut dem Coach zwar auch "davon abhängen, was danach passiert, aber es sollte nicht so lange dauern."

Vier Tage nach dem Duell mit Nottingham trifft Liverpool in der Champions League auf PSV Eindhoven.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

International
4
Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Serie A
2
Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

International
9
Bitter! Jahres-Aus für Maxi Wöber

Bitter! Jahres-Aus für Maxi Wöber

Deutsche Bundesliga
2
Rückkehr nach 14 Jahren? Milan an 41-jährigem Thiago Silva dran

Rückkehr nach 14 Jahren? Milan an 41-jährigem Thiago Silva dran

Serie A
2
Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

International
105
U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

ÖFB-Team
7
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Florian Wirtz FC Liverpool Arne Slot DFB-Team