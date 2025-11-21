DFB-Star fällt vorerst aus

Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool für das kommende Spiel in der englischen Premier League.

Wie "Reds"-Manager Arne Slot bei der Pressekonferenz bestätigt, zog sich der DFB-Star eine Muskelverletzung zu und wird deshalb das Match gegen Nottingham Forest (ab 16.00 im LIVE-Ticker) verpassen.

Eine längere Ausfall-Zeit befürchtet Slot allerdings nicht: "Florian sollte danach wieder spielen können." Wann Wirtz wieder einsatzfähig ist, werde laut dem Coach zwar auch "davon abhängen, was danach passiert, aber es sollte nicht so lange dauern."

Vier Tage nach dem Duell mit Nottingham trifft Liverpool in der Champions League auf PSV Eindhoven.