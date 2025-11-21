2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SK Rapid II

Der First Vienna FC empfängt am Freitag an Spieltag 14 der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vienna, mit Trainer Hans Kleer, ist in der Tabelle nur mehr Elfter und läuft weiterhin den eigenen Erwartungen massiv hinterher.

Zuletzt remisierten die Gelb-Blauen nach zwei Niederlagen in Serie 0:0 beim FC Hertha Wels.

Die Hütteldorfer sind Zwölfter und somit Tabellennachbar der Vienna. In der vergangenen Runde siegten die Kerber-Mannen 2:1 daheim gegen Austria Klagenfurt.

