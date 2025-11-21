First Vienna FC First Vienna FC VIE SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Heute 20:30 Uhr
1 2.15
X 3.40
2 2.95
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SK Rapid II

Kleines Wiener Derby in der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga. LIVE-Infos:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der First Vienna FC empfängt am Freitag an Spieltag 14 der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vienna, mit Trainer Hans Kleer, ist in der Tabelle nur mehr Elfter und läuft weiterhin den eigenen Erwartungen massiv hinterher.

Zuletzt remisierten die Gelb-Blauen nach zwei Niederlagen in Serie 0:0 beim FC Hertha Wels.

Die Hütteldorfer sind Zwölfter und somit Tabellennachbar der Vienna. In der vergangenen Runde siegten die Kerber-Mannen 2:1 daheim gegen Austria Klagenfurt.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Bundesliga
DFB-Star fällt vorerst aus

DFB-Star fällt vorerst aus

Premier League
1
U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

U17-WM LIVE: Viertelfinale Österreich - Japan

ÖFB-Team
23
So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

Bundesliga
10
U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Viertelfinale Österreich-Japan

U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Viertelfinale Österreich-Japan

ÖFB-Team
28
Bitter! Jahres-Aus für Maxi Wöber

Bitter! Jahres-Aus für Maxi Wöber

Deutsche Bundesliga
2
SIXPACK geknackt! Rapid-Fan darf sich über Million freuen

SIXPACK geknackt! Rapid-Fan darf sich über Million freuen

Bundesliga
13
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball First Vienna FC SK Rapid II