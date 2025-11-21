Österreichs U17-Nationalteam zieht bei der WM in Katar sensationell ins Halbfinale ein!

Die Mannschaft von Trainer Hermann Stadler besiegt im Viertelfinale Japan durch das sechste Turniertor von Johannes Moser knapp mit 1:0.

Posch hält die Null

In der ersten Halbzeit ist aber Japan die bessere Mannschaft. Der Start in die Partie ist hektisch, die erste Großchance in Minute 7 entschärft Torhüter Daniel Posch gegen Mitspieler Florian Hofmann nach einer Ecke auf der Linie.

Auch in der 18. sowie der 28. Minute haben die Japaner beste Möglichkeiten, Posch ist jeweils zur Stelle. Es dauert, ehe auch Österreich ins Spiel findet. Nach einer halben Stunde hat Nicolas Jazepovic dann die plötzliche Chance auf die Führung, bringt den Ball aber aus halbrechter Position nicht entscheidend aufs Tor.

In der 35. Minute hat der VAR dann seinen ersten Einsatz, nachdem Hasan Deshishku im gegnerischen Strafraum einen Kontakt abbekommt, wird ein möglicher Elfmeter geprüft - der Schiedsrichter entscheidet sich gegen den Strafstoß. Vor der Pause wird ein Abschluss von Johannes Moser noch ins Netz abgefälscht, mit dem 0:0 geht es in die Pause.

Moser eiskalt

Direkt nach dem Wiederanpfiff kommt Japan zum nächsten Abschluss - das Tor macht aber Österreich. Johannes Moser nimmt in Minute 49 aus der zweiten Reihe Maß und schlenzt den Ball zwischen mehreren Gegenspielern ins rechte Torhütereck. Das 1:0 ist bereits der sechste Turniertreffer des Liefering-Spielers.

Österreich scheint durch die Führung so richtig im Spiel angekommen, Deshishku legt in Minute 54 fast nach, seinen Abschluss lenkt Japans Keeper Shuji Muramatsu noch an die Stange, einen Moser-Kopfball nach der folgenden Ecke wehrt er auf der Linie ab. Japan kommt indes wiederholt in Umschaltsituationen, aus einer solchen resultiert fast ein Eigentor von Ifeanyi Ndukwe - Posch ist zur Stelle (63.).

Deshishku scheitert vom Punkt

In der Schlussphase spielt nur mehr Japan, Österreich beschränkt sich auf passives verteidigen - bringt das 1:0 trotz mehrerer Möglichkeiten der Japaner aber über die Zeit. In der Nachspielzeit erhält Österreich nach einem VAR-Check zudem noch einen Elfmeter, Austria-Wien-Talent Hasan Deshisku scheitert aber am Torhüter.

Im Halbfinale am Montag trifft die rot-weiß-rote Auswahl auf den Sieger des Duells zwischen Italien und Burkina Faso (zum LIVE-Ticker>>>).