Vor über zwei Wochen kam es zum Ende des SV Stripfing.

Dadurch suchen nicht nur zahlreiche Ex-Stripfing-Spieler nach einem neuen Arbeitgeber, auch der ehemalige Sportdirektor Alexander Grünwald begibt sich auf die Suche nach einer neuen Aufgabe.

Einige Klubs haben sich gemeldet

"Der ein oder andere Verein hat sich gemeldet – es gibt Möglichkeiten in verschiedenen Positionen", erklärt Grünwald gegenüber der "Krone".

Dabei gehe es in erster Linie um Jobs im "operativen Sportmanagement". Zudem habe der 36-Jährige auch Anfragen für Trainer-Posten vorliegen. Er will sich seine Optionen offenhalten: "Ich schließe nichts aus."

Assistent von Wagner?

Wie die Krone berichtet, sei Grünwalds Ex-Klub, die Wiener Austria, ebenfalls an ihm interessiert. Der frühere Spielmacher könnte bei den "Veilchen" als Assistent des neuen Sportdirektors Michael Wagner agieren.

Dieses Gerücht wollte Grünwald weder bestätigen noch dementieren: "Die Austria ist mein Herzensverein, ich habe hier mein halbes Leben verbracht, war auch durch die Kooperation mit Stripfing stets im Austausch mit den Verantwortlichen und habe dadurch nach wie vor eine gute Verbindung zum Klub."