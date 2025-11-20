Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

Das altehrwürdige St. Andrew’s Stadium (offiziell St. Andrew’s @ Knighthead Park) hat ausgedient.

Eigentümer Knighthead Capital hat die Pläne für das "Birmingham City Powerhouse" Stadion vorgestellt. Die neue Heimat der "Blues" soll im Stadtteil Bordesley Green im neuen Sport-Viertel entstehen und Platz für 62.000 Zuseher bieten.

Besonders markant sind die zwölf Schornsteine im Design, das "das stolze Erbe der West Midlands aufgreift", sagt Klubchef Tom Wagner bei der Präsentation.

Einzug zur Saison 2030/31

Die Schornsteine erinnern dabei nicht nur an eine ehemalige Ziegelei auf dem Gelände, sondern tragen auch die Dachkonstruktion. Dank schließbarem Dach und verschiebbaren Spielflächen soll die neue Arena auch andere Sport- und Entertainment-Events ausrichten.

Fertiggestellt soll das neue Stadion zum Start der Saison 2030/31 sein.

