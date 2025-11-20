NEWS

Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor

Birmingham City stellt die Pläne für ein neues Stadion vor - mit einem Fassungsvermögen von 62.000 Zusehern ist es in Zukunft eines der größten Fußball-Stadien Englands.

Zum Klub-Jubiläum: Birmingham stellt neues Stadion vor Foto: © Birmingham City FC
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das altehrwürdige St. Andrew’s Stadium (offiziell St. Andrew’s @ Knighthead Park) hat ausgedient.

Eigentümer Knighthead Capital hat die Pläne für das "Birmingham City Powerhouse" Stadion vorgestellt. Die neue Heimat der "Blues" soll im Stadtteil Bordesley Green im neuen Sport-Viertel entstehen und Platz für 62.000 Zuseher bieten.

Besonders markant sind die zwölf Schornsteine im Design, das "das stolze Erbe der West Midlands aufgreift", sagt Klubchef Tom Wagner bei der Präsentation.

Einzug zur Saison 2030/31

Die Schornsteine erinnern dabei nicht nur an eine ehemalige Ziegelei auf dem Gelände, sondern tragen auch die Dachkonstruktion. Dank schließbarem Dach und verschiebbaren Spielflächen soll die neue Arena auch andere Sport- und Entertainment-Events ausrichten.

Fertiggestellt soll das neue Stadion zum Start der Saison 2030/31 sein.

Kapitän Christoph Klarer hat erst am Vortag seinen Vertrag beim Klub bis 2029 verlängert (Alle Infos>>>). Für den 25-Jährigen sei vor allem ausschlaggebend gewesen, "dass die Klubbosse richtig ambitioniert sind. Mittelmäßigkeit wird bei diesem Klub nicht mehr akzeptiert."

Mehr zum Thema

Der Kapitän bleibt an Bord: Klarer verlängert in Birmingham

Der Kapitän bleibt an Bord: Klarer verlängert in Birmingham

International
5
Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

International
8
Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Zurück auf die Insel? Vier Premier-League-Teams an McTominay dran

Serie A
Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

Muslic über Bosnien-Aus gegen ÖFB: "Gelitten, wie ein Hund"

International
67
Barcelona soll Lewandowski das Toreschießen verboten haben

Barcelona soll Lewandowski das Toreschießen verboten haben

La Liga
20
Was passiert, falls Schicker geht? Ilzer vermeidet Bekenntnis

Was passiert, falls Schicker geht? Ilzer vermeidet Bekenntnis

Deutsche Bundesliga
9
Europa-Rückkehr oder MLS-Verbleib? Müller hat sich entschieden

Europa-Rückkehr oder MLS-Verbleib? Müller hat sich entschieden

International
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International England (Fußball) Championship Birmingham City