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So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter

Nicht alle bleiben über die WM hinaus beim ÖFB. Es gibt noch Fragezeichen.

So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Ralf Rangnicks Trainerteam war seit seinem Amtsantritt im Sommer 2022 schon der einen oder anderen Änderung unterworfen.

Zu Beginn gab es drei Assistenten – Lars Kornetka, Onur Cinel und Peter Perchtold. Letzterer schied im Jänner 2025 aus dem Stab aus und wurde U21-Teamchef.

Ihn ersetzte Stefan Oesen, der bis dahin als Videoanalyst für das Nationalteam gearbeitet hatte.

Einer geht nach der WM

Mit Lars Kornetka geht nach der WM ein weiterer Vertrauter – eigentlich der engste – von Bord. Der Deutsche ist seit Mitte März Cheftrainer von Eintracht Braunschweig und bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zum letzten Mal mit von der ÖFB-Partie.

Dementsprechend wichtig war es Rangnick bei den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung auch, "dass mein Stab dabei bleibt".

Warum Rangnick (erst jetzt) verlängert hat >>>

"Das war mir extrem wichtig"

Bei Cinel und Oesen ist das der Fall, die haben ebenfalls neue Verträge unterschrieben, bleiben auch bis zur EURO 2028.

"Dass sie bleiben, war mir extrem wichtig. Die beiden zählen zu meinen engsten, vertrautesten und kompetentesten Mitarbeitern", sagt der Teamchef.

Ob und wie Kornetka ersetzt wird, ist noch unklar.

Die Arbeitsaufteilung

Aktuell sieht die Arbeitsaufteilung so aus, dass sich Kornetka um das Spiel gegen den Ball, Cinel um das Spiel mit dem Ball und Oesen um die Standardsituationen kümmert.

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Mehr Aufgaben für Oesen?
Foto: ©GEPA

"Ich kann mir vorstellen, dass Stefan zukünftig die Aufgaben von Lars mit übernehmen wird", sagt Rangnick.

Nebenberuflich Standards-Experte?

Der Teamchef weiter: "Ob wir dann noch jemanden dazuholen, der die Standards verantwortet, werden wir nach der WM entscheiden."

Das müsse "gar niemand sein, der das hauptberuflich macht". Auch ein Coach, der eigentlich für einen Klub arbeite, sei denkbar. So hat es sehr lange Zeit auch Cinel – zunächst bei Liefering, dann bei RB Salzburg, zuletzt bei Cercle Brügge – gehandhabt.

50 Prozent des Erfolgs

Ebenfalls weiterhin beim ÖFB engagiert ist Lennart Coerdt. Rangnick hält große Stücke auf den Teammanager, der seit März 2025 für das Nationalteam diverse organisatorische Tätigkeiten übernimmt.

Rangnick sagt über seine Mitarbeiter: "Alles, was sich die letzten vier Jahre entwickelt hat, ist mindestens zu 50 Prozent die Arbeit meines Mitarbeiterstabs – nicht nur der Trainerstab, sondern auch das Drumherum. Die anderen 50 Prozent sind vielleicht meine Person."

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