So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter

"Dass sie bleiben, war mir extrem wichtig. Die beiden zählen zu meinen engsten, vertrautesten und kompetentesten Mitarbeitern", sagt der Teamchef.
Ob und wie Kornetka ersetzt wird, ist noch unklar.
Die Arbeitsaufteilung
Aktuell sieht die Arbeitsaufteilung so aus, dass sich Kornetka um das Spiel gegen den Ball, Cinel um das Spiel mit dem Ball und Oesen um die Standardsituationen kümmert.
"Ich kann mir vorstellen, dass Stefan zukünftig die Aufgaben von Lars mit übernehmen wird", sagt Rangnick.
Nebenberuflich Standards-Experte?
Der Teamchef weiter: "Ob wir dann noch jemanden dazuholen, der die Standards verantwortet, werden wir nach der WM entscheiden."
Das müsse "gar niemand sein, der das hauptberuflich macht". Auch ein Coach, der eigentlich für einen Klub arbeite, sei denkbar. So hat es sehr lange Zeit auch Cinel – zunächst bei Liefering, dann bei RB Salzburg, zuletzt bei Cercle Brügge – gehandhabt.
50 Prozent des Erfolgs
Ebenfalls weiterhin beim ÖFB engagiert ist Lennart Coerdt. Rangnick hält große Stücke auf den Teammanager, der seit März 2025 für das Nationalteam diverse organisatorische Tätigkeiten übernimmt.
Rangnick sagt über seine Mitarbeiter: "Alles, was sich die letzten vier Jahre entwickelt hat, ist mindestens zu 50 Prozent die Arbeit meines Mitarbeiterstabs – nicht nur der Trainerstab, sondern auch das Drumherum. Die anderen 50 Prozent sind vielleicht meine Person."