So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter

Ralf Rangnicks Trainerteam war seit seinem Amtsantritt im Sommer 2022 schon der einen oder anderen Änderung unterworfen.

Zu Beginn gab es drei Assistenten – Lars Kornetka, Onur Cinel und Peter Perchtold. Letzterer schied im Jänner 2025 aus dem Stab aus und wurde U21-Teamchef.

Ihn ersetzte Stefan Oesen, der bis dahin als Videoanalyst für das Nationalteam gearbeitet hatte.

Einer geht nach der WM

Mit Lars Kornetka geht nach der WM ein weiterer Vertrauter – eigentlich der engste – von Bord. Der Deutsche ist seit Mitte März Cheftrainer von Eintracht Braunschweig und bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zum letzten Mal mit von der ÖFB-Partie.

Dementsprechend wichtig war es Rangnick bei den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung auch, "dass mein Stab dabei bleibt".

Warum Rangnick (erst jetzt) verlängert hat >>>

"Das war mir extrem wichtig"

Bei Cinel und Oesen ist das der Fall, die haben ebenfalls neue Verträge unterschrieben, bleiben auch bis zur EURO 2028.