Seit rund einer Woche hatte sich der Wechsel bereits angebahnt, nun ist er fix:

Nicolas Kühn (25) wechselt nach eineinhalb Saisons bei Celtic Glasgow zu Como 1907 in die Serie A. Bei der Mannschaft von Trainer Cesc Fàbregas unterschreibt der ehemalige Rapid-Spieler einen Vertrag bis 2029.

"Nico ist technisch versiert und verfügt über ein sehr gutes Raumverständnis. Er bringt Kreativität und Intensität mit - Qualitäten, die genau zu dem passen, wie wir spielen wollen", sagt der Como-Coach über den Neuzugang.

Kühn wurde auch durch ein langes Gespräch mit Fàbregas überzeugt: "Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen, mich mit dem Stadion vertraut zu machen und vor unseren Fans zu spielen. Die Entscheidung fiel mir leicht: Das Projekt ist ehrgeizig, und ich möchte ein Teil davon sein und mein Bestes tun, um der Mannschaft zu helfen, zu wachsen und immer wichtigere Ziele zu erreichen. Die Stadt ist wunderschön - eine echte Filmkulisse! Ich bin glücklich, dieses neue Abenteuer an einem so schönen Ort zu beginnen."

Wie viel Geld für Kühn geflossen ist, verkündete Como nicht - laut Medienberichten orientiere sich die Ablösesumme aber bei rund 19 Millionen Euro.

Der SK Rapid streicht dank einer Weiterverkaufsklausel von etwa 10 Prozent wohl auch über eine Million Euro ein.

